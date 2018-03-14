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كيف تتخلص من أضرار أخطر فيروسات الكمبيوتر؟

العالم الرقمي

كيف تتخلص من أضرار أخطر فيروسات الكمبيوتر؟
ZUMAPRESS.com-© Oleksandr Rupeta
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عثر المبرمجون على فيروس حاسوبي "Slingshot"، غير قابل للتدمير، ويصيب جهاز بث إشارة الإنترنت "راوتر" وينتشر إلى جميع الأجهزة العاملة من خلاله.

ويستقر هذا البرنامج الضار (الفيروس) بشكل دائم في أجهزة الحواسيب ويستطيع تشغيل كاميرا الويب عن بعد ونسخ بيانات شاشات الحواسيب وغيرها من عمليات القرصنة الضارة. ولا يمكن تعقب هذا الفيروس لأنه يزيل كل الآثار خلفه.

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ويؤكد المبرمجون على إمكانية قتل هذا الفيروس الضار "Slingshot"، لكن القيام بذلك أمر صعب، لانهم لم يعثروا بعد على سلاح محدد ضده.

وللتخلص من انتشاره والحد من أضراره مبدئيا، ينصح الخبراء بابتكار كلمة مرور لجهاز "الراوتر" أكثر تعقيدا من "admin".

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو

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