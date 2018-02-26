تطبيق جديد مميز لحفظ صور الهاتف وملفاته!

أطلقت مختبرات "Microsoft Garage" تطبيقا جديدا يمكن مستخدمي الهواتف من نقل الصور والملفات الموجودة في هواتفهم إلى أي كمبيوتر بسهولة.

وأهم ما يميز تطبيق "Photos Companion" هو اعتماده على شبكات الـ "Wi-Fi" لنقل البيانات، إذ يكفي أن يكون الهاتف الذكي والحاسب موصولين على شبكة واحدة، ليتمكن من نقل صور وملفات هاتفه إلى الحاسوب بسرعة كبيرة.

تجري عملية نقل البيانات بشكل بسيط تماما، إذ يكفي للمستخدم أن يجد من خلال حاسوبه الأجهزة الذكية الموصولة على نفس شبكة الـ "Wi-Fi"، ومن ثم يختار الجهاز الذي يريده من القائمة التي تظهر لديه ويقوم بتحديد رمز الوصل بين الجهازين، وبعد إدخال نفس الرمز في الهاتف الذكي أيضا يمكنه اختيار أي صورة أو ملف في الهاتف وإرساله ليحفظ في الكمبيوتر.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر