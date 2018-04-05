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تطبيق "جاسوس" ينتهك خصوصية مستخدمي واتس آب

العالم الرقمي

تطبيق
Globallookpress Ralph Peters/imago stock&people
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كشف موقع "لايف هاكر" عن انتشار تطبيق جديد باسم "تشات ووتش" Chat watch، بإمكانه جمع معلومات تسمح بالتجسس على الأصدقاء.

وبحسب الموقع، فإن التطبيق يسمح لأي شخص بالتجسس على الأصدقاء وجهات الاتصال الخاصة به عبر تطبيق "واتس آب". وعلى الرغم من أن التطبيق لا يزال مقتصرا على نظام تشغيل IOS الخاص بتشغيل هواتف آيفون وآيباد، إلا أنه أصبح يلاقي انتشارا واسعا لدى عدد كبير من المستخدمين.

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ويتيح التطبيق لأي مستخدم إمكانية التعرف على الأوقات المتاحة لأصدقائك أو جهات الاتصال بك بحيث يتصل بهم. بل إن بإمكان التطبيق تقدير الوقت الذي يمضيه المستخدم نائما (غير مسجل على الشبكة)، والوقت الذي يستيقظ فيه، ما يمكن أن تستخدمه شركات أخرى في تحليل هذه البيانات.

المصدر: لايف هاكر

محمد صالح

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