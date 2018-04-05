هاتف ذكي ببطارية تعمل لأسابيع!

أطلقت شركة "Blackview" الصينية هاتف "P10000 Pro" ببطارية جبارة بسعة 11000 ميللي أمبير.

وبفضل هذه السعة الكبيرة للبطارية، يمكن للهاتف الجديد أن يعمل 50 يوما في وضعية الاستعداد، أو 40 ساعة متواصلة في حال مشاهدة الفيديوهات، و80 ساعة عند الاستماع المتواصل للموسيقى.

كما زوّد الهاتف بشاشة مميزة بمقاس 6 بوصات ودقة عرض "2160x1080"، وكاميرا خلفية مزدوجة "16+ 0.3" ميغابيكسل، وكاميرا أمامية مزدوجة أيضا بدقة "13+ 0.3" ميغابيكسل.

youtube/Blackview

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ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج (MediaTek (MT6763، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت وذاكرة داخلية 64 غيغابايت، ونظام تشغيل "Android 8.1".

ويمكن شراء الهاتف في العديد من محلات التقنية، أو عبر موقع "AliExpress" للبيع عبر الإنترنت بسعر 200 دولار تقريبا.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر