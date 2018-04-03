نوكيا تحيي هاتفها الأسطوري "2010"

ذكر موقع "Android Authority" أن نوكيا تنوي إطلاق نسخ مطورة من هاتف "2010" الذي نال شهرة واسعة في تسعينيات القرن الماضي.

وتشير الشائعات إلى أن نوكيا ستطرح النسخة الجديدة في الذكرى السنوية الـ 25 لإطلاق أول هاتف "Nokia 2010"، وستزودها بشاشات ملونة وأجهزة استقبال وإرسال مخصصة للتعامل مع شبكات "4G LTE" التي تعمل في الصين وبلدان آسيا وإفريقيا.

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ويذكر أن نوكيا تعمل منذ مدة على استعادة موقعها في الأسواق عن طريق طرح عدد من الهواتف الذكية المتطورة، وحتى إعادة إحياء هواتفها القديمة الشهيرة بنسخ أكثر عصرية، فمنذ مدة استعرضت نسخة مطورة من هاتف "E-71"، وطرحت العام الفائت نسخا جديدة من هاتف "3310".

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر