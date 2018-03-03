نوكيا تطلق "سترة ذكية" قد تنقذ حياة الكثيرين!

استعرضت نوكيا خلال معرض "MWC 2018" سترة ذكية مزودة بتقنيات قد تنقذ حياة الكثير من البشر.

وصممت نوكيا هذه السترة بالتعاون مع شركة "Kolon" الشهيرة لصناعة الملابس، وشركة "GINA" التشيكية، لكي تستخدمها قوات الشرطة وضباط حماية القانون، ورجال الإطفاء والإنقاذ، والعديد من الجهات المختصة بأعمال الإغاثة، وقد صنعت من قماش خاص عاكس للضوء ومقاوم للماء.

وأهم ما يميز "FR Jacket" الجديدة هو التقنيات التي تحتويها، إذ تُمكن مستخدميها من قياس معدل ضربات القلب، ودرجة الحرارة، فضلا عن أجهزة الاستشعار التي تسجل الحركة وتستطيع تحديد مكان صاحب السترة عن طريق شبكات GPS.

youtube/ Engadget

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ومن المفترض أن تطرح هذه السترة في الأسواق في غضون 12 إلى 18 شهرا.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر