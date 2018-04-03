آبل تفتح بابا ضخما للتوظيف لتطوير ذكاء مساعدها الصوتي

تسعى آبل لتطوير مساعدها الصوتي "سيري"، ويتضح ذلك من خلال إعلان توظيف ضخم تهدف الشركة من خلاله إلى تعزيز ذكاء مساعدها الرقمي ليلحق بمنافسيه.

ووفقا لشركة تعقب البيانات "Thinknum"، فقد عززت آبل مؤخرا جهودها لتوسيع فريقها من المهندسين المشرفين على تطوير "سيري" خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث أعلنت آبل عن 161 فرصة عمل ينتهي تاريخ التقديم لها مع نهاية الشهر الجاري.

إقرأ المزيد

وتحتاج معظم الوظائف الجديدة إلى مهندسين للعمل على معالجة ضعف "سيري" النسبي في الأسئلة العامة، من خلال تحسين إمكانيات الذكاء الاصطناعي في المساعد الصوتي لتتمكن الشركة من منافسة المساعدات الصوتية المتقدمة الأخرى مثل أليكسا التابع لأمازن أو مساعد غوغل "Google Assistant".

وتبحث آبل عن مهندسين للعمل على تفاصيل دقيقة تشكل معا صورة جديدة للمساعد الصوتي التابع لها، حيث سيعمل عدد منهم على حل مشاكل "المعرفة العامة"، أي المعلومات التي يمكن لسيري تقديمها، بينما سيعمل عدد آخر على "الذكاء المبادر"، أي أن يعرف "سيري" المعلومات التي قد يحتاجها المستخدم ليجهزها قبل الطلب، وهناك من سيعمل على تحسين قدرات سيري في التعرف على الأوامر الصوتية أيضا. ومن المتوقع أن يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تظهر نتائج العمل.

المصدر: إنغيدجت

فادية سنداسني