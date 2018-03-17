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مساعد غوغل الصوتي يصل أجهزة آيباد

العالم الرقمي

مساعد غوغل الصوتي يصل أجهزة آيباد
youtube/ Rozetked
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حدّثت غوغل مساعدها الصوتي مؤخرا ليعمل في أجهزة آيباد التي تصدرها آبل.

وفي بيان لغوغل، أكدت الشركة أن مساعدها الصوتي أصبح متاحا للعمل على أجهزة آيباد التي تنتجها آبل ويمكن تحميله من متجر الشركة الإلكتروني "App Store".

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وتبعا للبيان فإن "Google Assistant" أصبح قادرا الآن على القيام بالعديد من المهام في الأجهزة العاملة بنظام "iOS 11"، ويمكنه التفاعل بشكل جيد مع التطبيقات الموجودة في هذه الأجهزة، تماما كما يفعل مساعد "Siri" الصوتي.

وتجدر الإشارة إلى أن مساعد غوغل الصوتي كان قد طوّر وطرح للعمل في أجهزة آيفون، في مايو العام الفائت، لكن غوغل عدّلته مؤخرا ليكون قادرا على التعامل مع الشاشات الأكبر مثل آيباد، وعرض الصور ذات الأبعاد العريضة.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر

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