سرعة الأجهزة والإنترنت ستتضاعف عشرات المرات

كشف العلماء كيفية تسريع سرعة أجهزة الكمبيوتر الموجودة حاليا وشبكات الألياف البصرية المستخدمة لنقل البيانات.

وعرض فيزيائيون من الجامعة العبرية في القدس أعمال ومخططات تنظيم الذاكرة المدمجة في أي مرنان دقيق " MONOS ".

إقرأ المزيد

ويمكن أن تتأخر الذاكرة الكلية التي توحد موارد الحواسيب في المجمع المعدني الذي يتألف من عدة عناصر، بما في ذلك النتريدات وأكاسيد السيليكون والمعادن وجزء صغير من الشحنات الكهربائية التي تسمح بتغيير معلمات تردد الرنين.

ويعتقد الباحثون ان استخدام هذه التقنية في المرحلة الحالية سيؤدي إلى تسريع عمل جميع أجهزة الكمبيوتر الموجودة حاليا، سواء الثابتة أوالمتحركة (المحمولة)، بـ 100 مرة.

وتوصل العلماء إلى أن الإدخال الفوري لهذه التكنولوجيا في الإنتاج الصناعي يمكن أن يقرب البشرية من ظهور أجهزة كمبيوتر تيراهيرتز وإنترنت سلكي ولاسكلي فائق السرعة.

ويأمل العلماء في أن يساعد التقدم العلمي في مجال الفوتونات السيليكونية باستخدامها في مجالات الحياة الأخرى عدا المجالات الإلكترونية المعروفة لتجعل حياة الإنسان أسهل وأرخص.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو