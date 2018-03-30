شركة تقنية روسية تتقدم على مثيلاتها العالمية في التعرف على الوجوه

اشترت شركة "روستيخ" 50% من أسهم شركة "NtechLab" الروسية بعد أن فازت في المسابقة العالمية للتعرف على الوجوه والتي جرت في الولايات المتحدة الأمريكية.

واخترع مهندسو "NtechLab" خوارزمية فريدة من نوعها بوسعها التعرف على الوجه بدقة 80% ضمن قاعدة بيانات صور فوتوغرافية يبلغ عددها نصف مليار وجه. ويستغرق البحث عن إنسان واحد بين مليار وجه نصف ثانية.

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وقال مدير الابتكارات في شركة "روستيخ" الروسية إن هذا الاستثمار يعد استراتيجيا بالنسبة للشركة التي قامت بالحسابات وتوصلت إلى أن عائدات الشركة الناتجة عن تطبيق التكنولوجيا الجديدة التي لا مثيل لها في العالم والتي تتقدم على مثيلاتها في السوق العالمية ستبلغ مليار دولار.

وأضاف أن التكنولوجيا المذكورة ستصبح حلقة هامة في مشروع ما يسمى بـ "المدينة الذكية" والمشروع الأمني الخاص برصد منشآت البنية التحتية. وقامت الشركة بتطبيق بعض عناصرها في مدن روسية مثل نيجني تاغيل وأولان أوديه.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف