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مترو شنغهاي يتعرف على ركابه بالصوت والصورة

العلوم والتكنولوجيا

مترو شنغهاي يتعرف على ركابه بالصوت والصورة
Commons.wikimedia.org
مترو شنغهاي
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تطبق في مترو أنفاق مدينة شنغهاي الصينية تكنولوجيا جديدة تشمل عددا هائلا من الناس وهي تكنولوجيا التعرف على ركاب مترو الأنفاق بناءً على أصواتهم وصورهم الفوتوغرافية.

وتولى عملاق صناعة التكنولوجيات الفائقة التطور الصينية " علي بابا غروب هولدينغ " تحقيق هذا المشروع.

ويقضي المشروع بأن يتعامل الراكب صوتيا مع آلة بيع التذاكر التي بمقدورها التعرف على الصوت على مسافة حتى 5 أمتار وفي ظروف الضجيج الشديد. وليس من الضروري أن ينطق راكب مترو الأنفاق بأية كلمة للمرور. أما في حال طرح الراكب سؤالا عن كيفية الوصول إلى محطة يقصدها فإن الجهاز يساعده في تحديد مسار أمثل.

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وعند مرور الراكب بحاجز دوار في مترو الأنفاق يتم تشغيل نظام التعرف على وجوه الركاب. لذلك يتوجب عليهم أن يقدموا مسبقا صورهم الفوتوغرافية لإدارة مترو الأنفاق كي تدخلها إلى قاعدة البيانات.

يذكر أن عدد سكان مدينة شنغهاي الصينية قد بلغ 24 مليون نسمة. أما مترو المدينة ففيه 17 خطًا تتضمن 389 محطة يعبرها 4000 قطار.  

ويستخدم مترو أنفاق شنغهاي كل يوم 10 ملايين راكب. فيما لم تذكر الإدارة موعدًا لبدء تطبيق نظام التعرف بالصوت والصورة في مترو أنفاق شنغهاي.

المصدر:سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف

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