"IBM" تطلق كمبيوترا بحجم البرغوث!

صممت شركة "IBM‎" كمبيوترا نانويا مكرويا، يلعب دورا هاما في الأجهزة المنزلية الإلكترونية الذكية.

ومن الضروري التزود بمجهر لرؤية هذا الكمبيوتر الصغير الذي يقرب من حجم حبيبة "كريستالة" من الملح، أو برغوث متناهي الصغر بحسب بوابة " Mashable " الإلكترونية التي نشرت الخبر.

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ويتألف الكمبيوتر من شريحة حاسوبية (×86) تحتوي على مئات الآلاف من "الترانزستورات النانوية"، وتبلغ تكلفته 10 سنتات فقط.

ولا تتباهى الشركة الأمريكية بقوة أداء هذا المنتج الرقمي، لكنها تؤكد على فائدته الكبيرة في "إنترنت الأشياء" مثل الثلاجات الذكية والمصابيح وغيرها من المنتجات الذكية.

وسيتم دمج هذه الحواسب المكروية خلال السنوات الخمس المقبلة بالأجهزة المنزلية على نطاق واسع، وفقا لرئيس قسم البحوث في شركة " IBM ".

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو