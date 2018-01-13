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سامسونغ ترفع السرية عن هاتف ذكي قابل للطي

العالم الرقمي

سامسونغ ترفع السرية عن هاتف ذكي قابل للطي
Reuters
سامسونغ ترفع السرية عن هاتف ذكي قابل للطي
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عقدت شركة "سامسونغ" على هامش معرض CES-2018 في لاس فيغاس، لقاء مغلقا تم فيه تقديم النموذج الأولي لهاتف ذكي مع شاشة قابلة للطي.

ونقل موقع Letsgodigital الألكتروني عن مصدر مطلع حضر اللقاء، أن الهاتف الذي يحمل اسم Galaxy X سيكون له شاشة قابلة للطي مساحتها 7.3 بوصة.

ومن المتوقع إطلاق إنتاج النموذج المذكور في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على أن يتم في العام 2019 تقديم هذا الهاتف بشكل رسمي للجمهور.

وقبل بدء الإنتاج يجب على مصممي الهاتف وخبراء شركة سامسونغ إيجاد حلول لبعض المشاكل التقنية. على سبيل المثال، كيفية إنتاج شاشة تستطيع تحمل الطي في الاتجاهين.

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وتفيد الشائعات بأن الشركة تختبر لوحة قادرة على تحمل 200 ألف عملية طي.

المصدر: "نوفوستي"

ادوارد سافين

 

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