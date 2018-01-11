مساعد سامسونغ الذكي يصل إلى أجهزة التلفاز والسيارات

أكدت سامسونغ أنها تعمل على تطوير تقنيات جديدة تمكن برمجياتها من الوصل بين مختلف الأجهزة الذكية.

وركز الخبراء في معرض "CES" الأخير الذي عقد في لاس فيغاس بشكل أساسي على آخر التطورات في عالم الإنترنت والأجهزة الذكية، وخصوصا فيما يتعلق بأجهزة التلفاز ومكبرات الصوت المنزلية الذكية التي شاعت بشكل كبير في الأعوام الثلاثة الفائتة.

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وحول هذا الموضوع قال خبراء شركة سامسونغ خلال طرحهم لأحدث تقنيات الشركة أثناء فترة المعرض: "الأجهزة المنزلية الذكية باتت تشكل عنصرا أساسيا في سوق الإلكترونيات، ونتوقع أن يشهد 2018 نموا ملحوظا في مبيعات هذه الأجهزة حيث من المفترض أن تزداد مبيعاتها بنسبة 40% مقارنة بالعام الفائت، لذا نسعى لتطوير أجهزتنا وبرمجياتنا لتواكب تلك التطورات. وأهم ما نركز عليه حاليا هو مساعد Bixby الصوتي، الذي سيتعامل قريبا مع مختلف التلفزيونات الذكية وحتى السيارات، حيث سيمكن المستخدم من التحكم بأجهزته المنزلية عن بعد، ويربط بين مختلف الأجهزة".

تجدر الإشارة إلى أن سامسونغ، وخلال حفل عرض هواتف "Galaxy S8" التي طرحتها العام الماضي، كانت قد أكدت أن خبراءها طوروا مساعد "Bixby" الصوتي ليكون شبيها بمساعد غوغل الذكي، ومساعد "سيري" الذي يعمل بأجهزة آبل، وأن هذا المساعد سيكون قادرا على التعامل مع عدد من اللغات الأجنبية غير اللغة الكورية، ومنذ ذلك الحين باتت تطرح العديد من التحديثات لتحسين عمل هذا المساعد.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر