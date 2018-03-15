ياندكس الروسية تحدث "أليسا" وتنافس آبل وأمازون

أطلقت شركة ياندكس الروسية خدمة "yandex dialogue" المخصصة لتطوير مساعدها الصوتي "أليسا".

وحرصت ياندكس منذ إطلاق مساعد "أليسا" الصوتي المخصص للعمل مع الحواسب والأجهزة الذكية، على أن يصبح هذا المساعد منافسا قويا لمساعد "سيري" من آبل ومساعد "Alexa" من أمازون وبقية التقنيات المطروحة في الأسواق.

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واليوم، طرحت ياندكس خدمة "yandex dialogue" المخصصة لتطوير قدرات "أليسا"، حيث أكد الخبراء أن هذه الخدمة ستزيد من الكلمات المكتسبة في هذا المساعد، وتطور قدراته ليستطيع فهم أكبر قدر من المعاني والجمل للتفاعل مع المستخدم بسرعة وعملية.

كما ستضيف هذه الخدمة أيضا العديد من الميزات على مساعد "أليسا"، حيث سيستطيع المستخدم الاعتماد عليه في بعض الأمور اليومية التي يحتاجها كطلب سيارة أجرة إلى المكان الذي يتواجد فيه، حيث ستحدد أليسا إحداثيات الرحلة وتعرض أفضل الخيارات على المستخدم للتنقل.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر