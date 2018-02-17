"ياندكس" الروسية تختبر سياراتها ذاتية القيادة في موسكو (فيديو)

نشرت شركة "ياندكس" الروسية شريط فيديو يظهر اختبارها لإحدى سياراتها ذاتية القيادة في شوارع العاصمة الروسية موسكو.

ويظهر في الفيديو كيف نجحت السيارة في اجتياز كامل مسافة الرحلة بنجاح وبشكل مستقل دون تدخل السائق، ورغم مرورها بعدد من الشوارع والمسارب الضيقة في المدينة.

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والشيء المهم الذي لاحظه الخبراء في هذه التجارب أيضا، هو استجابة برمجيات وخوارزميات نظام توجيه السيارة مع طبيعة الطريق الزلقة بفعل الثلج والرطوبة، وتفاعل الكاميرات والحساسات الموجودة في السيارة مع إشارات المرور وحركة المارة في الشارع.

من جهتهم، علق خبراء "ياندكس" على هذه التجارب بالقول: "اجتازت منظومة القيادة الذاتية التي طورناها الاختبارات بنجاح تام، ونحن مهتمون بمتابعة التجارب لتكتسب خوارزميات المنظومة المزيد من المعلومات وتتأقلم مع ظروف الثلج وتجمد الطرق شتاء في روسيا، ولاسيما مع طول هذا الفصل في بلادنا".

المصدر: تاس

أسعد ضاهر