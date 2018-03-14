خبراء: الشواحن اللاسلكية "تدمر" هواتف آيفون

حذّر خبراء في مجال التقنية من أن الشواحن اللاسلكية قد تخرّب بطاريات هواتف آيفون.

وفي هذا السياق أورد موقع ZDNet مقالا قال فيه الكاتب إن الشواحن اللاسلكية تسرع من تلف بطاريات هواتف "iPhone 8 و"iPhone X".

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وأوضح مؤلف المقال أنه "وخلال نصف عام قام باستعمال الشاحن اللاسلكي لشحن هاتفه الآيفون الجديد 135 مرة، لكنه لاحظ بعد ذلك أن بطارية الهاتف بدأت تتلف بسرعة، الأمر الذي اضطره لحشنها باستمرار".

ولم يذكر المؤلف نوع الهاتف بالتحديد (iPhone 8 أو iPhone X)، لكنه أشار إلى أن بطارية هاتفه القديم "iPhone 6 Plus" ورغم استعمالها لمدة طويلة وشحنها لأكثر من 800 مرة ما تزال تحافظ على 80% من أدائها، وتعمل بشكل أفضل من بطارية هاتفه الجديد.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر