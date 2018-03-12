علماء: المعلومات الزائفة سريعة الانتشار على الإنترنت

ذكر علماء من معهد ماساتشوستس أن المعلومات الزائفة تنتشر بسرعة أكبر على شبكات التواصل الاجتماعي مقارنة بالمعلومات الحقيقية.

وتوصل العلماء إلى تلك النتائج بعد دراسة تحققوا فيها من نحو 126 ألف تغريدة على تويتر، تم إعادة نشرها من قبل 3 ملايين مستخدم بين عامي 2006 و2007، حيث شاركت في تلك الدراسة عدة منظمات لتقصي الحقائق كـ "Politifact" و"Snopes".

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وبينت الدراسة أن المعلومات الزائفة أسرع انتشارا من الحقيقية بنسبة 70%، ومن أبرزها تلك التي تتعلق بشؤون السياسة والهجمات الإرهابية والكوارث الطبيعية والعلوم.

وبالرغم من أن نتائج الدراسة تركزت حول المعلومات التي تنتشر على تويتر، إلا أن العلماء أشاروا إلى أنها من الممكن أن تنطبق على باقي مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر