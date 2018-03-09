المتقاعدون هم أكثر من يستخدم الإنترنت في روسيا!

أكدت دراسات حديثة أن المتقاعدين هم أكثر من يستخدم شبكات الإنترنت في روسيا.

ومن أبرز تلك الدراسات تلك التي أجراها خبراء من غوغل ووكالة " Kantar TNS" قاموا خلالها باستطلاع رأي أكثر من 1000 شخص في روسيا تتراوح أعمارهم ما بين 16 إلى 70 سنة، حيث طرحوا عليهم أسئلة تتعلق بعدد ساعات استخدامهم اليومي للإنترنت والمواقع التي يزورونها والأجهزة التي يستخدموها لهذا الغرض.

إقرأ المزيد

بينت نتائج الدراسة أن أغلبية الروس يستخدمون جهازين أو أكثر للدخول إلى صفحات الإنترنت، وغالبا ما يستعملون الهاتف أو الحاسب الشخصي، والشيء المثير للاهتمام أن نتائج الاستجوابات أظهرت أن المتقاعدين وكبار السن في روسيا يقضون ساعات أكثر من الشباب في تصفح المواقع وصفحات الإنترنت يوميا.

المصدر: لايف.ر و

أسعد ضاهر