آبل تطلق حاسوبا شخصيا رخيصا العام الجاري
Reuters Beck Diefenbach
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أكدت مصادر في شركة آبل عزم الشركة إطلاق حاسوب "ultrabook" رخيص هذا العام.
ووفقا للمصادر فإن "آبل تعتزم ربيع العام الجاري إطلاق حاسوب جديد رخيص من سلسلة حواسيب MacBook Air، ومن المفترض أن تزوده بأحدث معالجاتها التي ستكون أكثر أمانا وعصية على الاختراق".
ومن المفترض أن تتخلى آبل في الجهاز الجديد عن منفذ "USB-A" وتستبدله بمنفذ "USB-C"، كما ستزود الحاسوب بشاشة بدقة (1440/900 ).
ويتوقع الخبراء أن يرفع إطلاق هذا الحاسوب الرخيص مقارنة بحواسيب آبل الأخرى، مبيعات الشركة بمعدل 10 إلى 15%.
المصدر: لايفز رو
أسعد ضاهر
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