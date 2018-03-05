 
مباشر

آبل تطلق حاسوبا شخصيا رخيصا العام الجاري

العالم الرقمي

آبل تطلق حاسوبا شخصيا رخيصا العام الجاري
Reuters Beck Diefenbach
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jy16

أكدت مصادر في شركة آبل عزم الشركة إطلاق حاسوب "ultrabook" رخيص هذا العام.

ووفقا للمصادر فإن "آبل تعتزم ربيع العام الجاري إطلاق حاسوب جديد رخيص من سلسلة حواسيب  MacBook Air، ومن المفترض أن تزوده بأحدث معالجاتها التي ستكون أكثر أمانا وعصية على الاختراق".

إقرأ المزيد
"هواوي" تطلق حاسوبا شخصيا بمواصفات مميزة

ومن المفترض أن تتخلى آبل في الجهاز الجديد عن منفذ "USB-A" وتستبدله بمنفذ "USB-C"، كما ستزود الحاسوب بشاشة بدقة (1440/900 ).

ويتوقع الخبراء أن يرفع إطلاق هذا الحاسوب الرخيص مقارنة بحواسيب آبل الأخرى، مبيعات الشركة  بمعدل 10 إلى 15%.

المصدر: لايفز رو

أسعد ضاهر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة