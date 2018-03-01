"هواوي" تطلق حاسوبا شخصيا بمواصفات مميزة

أطلقت شركة هواوي الشهيرة جهاز "MateBook X Pro" الشخصي بمواصفات مميزة تجعله منافسا قويا في الأسواق.

وأهم ما يميز هذا الجهاز هو الهيكل الرقيق المصنوع من المعدن الذي لا تتجاوز سماكته 14.6 ملم، والذي يزن 1.33 كلغ فقط، والكاميرا المدمجة تحت أحد أزرار لوحة المفاتيح.

youtube/ben's gadget reviews

زوّد هذا الكمبيوتر أيضا بحماية عالية للبيانات تضمنها أحدث البرمجيات، وماسح بصمات الأصابع الموجود تحت زر الطاقة.

وكمّلت المواصفات الممتازة لهذا الجهاز الشاشة الرقيقة الحواف بحجم 13.9 بوصة، ودقة عرض عالية (3000/2000) بكسل، بالإضافة إلى البطارية بخاصية الشحن السريع معالجات "Intel Core i5/i7" من الجيل الثامن، ومعالج رسوميات "Nvidia GeForce MX150".

youtube/ben's gadget reviews

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر