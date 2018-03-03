كيف تتجنب فيروس التنصت في هواتف الأندرويد؟

حذّر خبراء التقنية الرقمية من ظهور فيروس تنصت جديد، يهاجم الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد.

وأفاد موقع "Wandera " بأن البرنامج المسمىّ " RedDrop "، يسجل سرا كل ما يحدث بالقرب من أجهزة الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، ثم يفرّغ محتويات التسجيل الصوتي في برنامج تبادل الملفات.

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ويمكن للفيروس أيضا استخدام الهاتف الذكي للدخول إلى المواقع الإلكترونية المأجورة، عبر حساب صاحب الهاتف، وتثبيت تطبيقات ضارة جديدة.

يذكر أنه تم العثور على " RedDrop " في أكثر من 50 تطبيق دولي متعارف عليه ضمن تطبيقات الإنترنت، كتطبيق الآلة الحاسبة، والرسّام، وتطبيقات الألعاب والبرامج التعليمية.

ويؤكد الخبراء على أن الفيروس " RedDrop "، يرتبط بأجهزة الأندرويد المحمولة منذ "اليوم صفر"، ولا يوجد أي آلية حماية ضده حتى هذا اليوم، ولتجنب الإصابة بهذ الفيروس، ينصح الخبراء بتحميل التطبيقات من المتاجر الرسمية المعتمدة فقط.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو