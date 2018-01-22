معلومات جديدة حول "لصوص الأندرويد"!

كشف خبراء شركة "Lookout" المتخصصة بأمن الإنترنت معلومات جديدة حول مجموعة الهاكرز "Dark Caracal" التي يطلق عليها البعض اسم "لصوص الأندرويد".

ويعتقد الخبراء في "Lookout" و"مؤسسة الحدود الإلكترونية" الأمريكية أن "الكثير من الهجمات التي ضربت أجهزة أندرويد منذ العام 2012 تقف وراءها مجموعة قراصنة تدعى Dark Caracal، وأن هؤلاء الهاكرز ينتمون إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية".

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وخلال الفترة ما بين 2012 و2017، قام هؤلاء القراصنة وفقا للخبراء "بشن هجمات إلكترونية، استخدموا فيها 6 مجموعات من المخترقين في آن واحد. واعتمدوا في هجماتهم على فيروسات إلكترونية من نوع حصان طروادة، وطرق جديدة واستراتيجيات لم تتبع من قبل. حيث شنوا آلاف الهجمات في أكثر من 21 بلدا حول العالم، وحتى الوقت الحاضر ما تزال هجماتهم تظهر في أماكن متعددة بين الفترة والأخرى".

ومن أهم ضحايا هجمات "Dark Caracal" حول العالم مؤسسات إعلامية والعديد من الشركات الموردة للأسلحة والكثير من المحامين والناشطين المدنيين.

المصدر: لينتا. رو

أسعد ضاهر