الهاكرز يخترقون منظومة كاميرات المراقبة لشرطة واشنطن

تمكن قراصنة إنترنت من رومانيا من الوصول إلى المنظومة التي تتحكم بنحو ثلثي كاميرات المراقبة التابعة لشرطة مقاطعة كولومبيا في واشنطن.

ووفقا للادّعاء المقدم لمحكمة المقاطعة فإن "المخترقين تمكنوا من الوصول إلى أنظمة 123 كاميرا مراقبة تابعة للشرطة المحلية من أصل 187".

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وأشارت بعض مواقع الإعلام إلى أن "المتهمين بتلك العملية هما قرصانا إنترنت من رومانيا، يدعيان ميهاي أكساندرو إيسوانكا وإيفيلينا كيسمارو، وأن عمليتهم لاختراق كاميرات المراقبة الموجودة في شوارع المقاطعة كانت قد بدأت منذ يناير الفائت، عندما تمكنوا من الوصول إلى بعض الحواسب المسؤولة عن عمل تلك الكاميرات بهدف ابتزاز بعض الناس بالفيديوهات التي سيحصلون عليها، فضلا عن نيتهم إرسال رسائل تهديد إلى بعض الدول الأجنبية لابتزازها وتهديدها بأنهم قادرين على اختراق أنظمة المراقبة الموجودة فيها وإتلاف الأجهزة التي تتحكم بتلك الأنظمة".

من جانبه ذكر موقع "سي إن إن" أن "السلطات تمكنت من الوصول إلى المتهمين عبر مراقبة بريد إلكتروني تحت اسم (بيع الأرواح) استخدموه لابتزاز الناس وإرسال بعض الرسائل".

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر