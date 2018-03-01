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منافس "iPhone X" القادم من هواوي

العالم الرقمي

منافس
Twitter/Evan Blass
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نشر المدون الشهير إيفان بلاس صورة لهاتف "Huawei P20" المنتظر والمتوقع أن يكون منافسا قويا لهواتف "iPhone X" في الأسواق.

وبالنظر إلى الصورة، فإنه يمكن ملاحظة أن الهاتف سيأتي بشاشة شبيهة بشاشة "iPhone X" بأبعاد "18:9" تتوسط قسمها الأعلى الكاميرا الأمامية للهاتف.

كما سيأتي الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة متموضعة بشكل عمودي، وماسح لبصمات الأصابع تحت زر "Home" الموجود على الواجهة الأمامية، وسيخلو هيكله من منفذ السماعات التقليدي "3.5 ملم".

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ومن المنتظر أن يزود الجهاز بنظام تشغيل "Android Oreo" مع واجهات "EMUI 8.0" بالإضافة لمعالجات "Kirin 970" أو " Kirin 659".

ووفقا للتوقعات فإن هواوي ستطرح هاتفها في الـ 27 من مارس بثلاث نسخ مختلفة هي (P20 و P20 Plus و P20 Pro).

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر

 

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