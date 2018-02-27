هواوي تطرح أحدث حواسبها اللوحية

طرح عملاق صناعة الإلكترونيات هواوي الجيل الجديد من حواسب "MediaPad M5" اللوحية المميزة.

ومن أبرز النماذج التي لفتت عشاق الإلكترونيات جاء "MediaPad M5 10.8" الذي صنفه الخبراء كواحد من أفضل الحواسب اللوحية المطروحة في الأسواق لمواصفاته الجيدة والتي منها:

-المعالج: ثماني النوى Kirin 960.

- الذاكرة الداخلية (32/64/128) غيغابايت، قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات الذاكرة الخارجية MicroSD حتى سعات تصل إلى 256 غيغابايت.

- ذاكرة الوصول العشوائي 4 غيغابايت.

- كاميرا أساسية بدقة 12 ميغابكسل وفتحة f/2.2.

- كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل.

- شاشة ممتازة بحجم 10.0 بوصة بدقة عرض Quad HD، محمية بزجاج "ClariVu 5.0".

- هيكل من الزجاج والمعدن مزود بماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء.

- بطارية بسعة 7500 ميلي أمبير مزودة بخاصية الشحن السريع عبر منفذ "USB-C".

- منفذ لبطاقة الاتصال "Nano SIM" قادرة على التعامل مع شبكات LTE Cat. 6.

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- قلم ذكي لسهولة الكتابة والرسم على الشاشة، فضلا عن منفذ للوحة مفاتيح خارجية.

أما أبعاد الجهاز فـ (258 x 171.9 x 7.3) ووزنه 498 غراما فقط.

المصدر: ميل. رو

أسعد ضاهر