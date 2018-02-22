إل جي تطلق أقوى هواتفها

أكدت مواقع مهتمة بشؤون التقنية عزم إل جي طرح هاتف مميز سيكون الأفضل من بين هواتفها.

سيزود هذا الهاتف الذي سيطرح تحت اسم "Judy" بشاشة عالية الدقة رقيقة الحواف بمقاس 6.1 بوصة وأبعاد "18:9" فضلا عن معالج سريع الأداء "Snapdragon 845" الذي يعتبر واحدا من أفضل معالجات الهواتف في الأسواق.

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أما فيما يتعلق بالذاكرات، فسيأتي هذا الهاتف بذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابيات، بالإضافة إلى منفذ لبطاقة الذاكرة الخارجية التي يمكن أن توضع مكان إحدى بطاقتي الاتصال "sim" اللتين ستكونان في الجهاز.

وسيتميز "Judy" بقدرات تصوير عالية بفضل الكاميرا الخلفية المزدوجة التي ستأتي بدقة (13+13) ميغابكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 12 ميغابكسل.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر