إل جي تطرح أحد أفضل الهواتف في العالم
طرحت شركة إل جي للصناعات التكنولوجية منذ مدة هاتف "V30+" الذي صنف كواحد من أفضل الهواتف المطروحة في الأسواق.
ويتميز الهاتف بشكله الأنيق وجودة المواد التي تدخل في تصنيعه ومواصفاته الفريدة، ومن أهمها:
- المعالج: ثماني النوى من نوع Qualcomm Snapdragon 835.
- معالج الرسومات: Adreno 540.
- الشاشة: من نوع OLED بدقة عرض(QHD+ (2880х1440 بيكسل وأبعاد "18:9" محمية بطبقة زجاج مقاوم للصدمات والخدوش "Corning Gorilla Glass 5".
- الكاميرا الأساسية: مزدوجة قادرة على التصوير بدقة "4К" وتتكون من عدستين: إحداها بدقة 16 ميغابيكسل وفتحة بمقاس f/1.6، والأخرى بدقة 13 ميغابيكسل بفتحة f/1.9.
- الكاميرا الأمامية: بدقة 5 ميغابيكسل بفتحة "f/2.2".
- قدرة على التعامل مع الشبكات من نوع: GSM/GPRS/EDGE ،UMTS HSPA+ ،LTE.
- راديو مدمج.
- ذاكرة داخلية بحجم 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية (microSD/HD/XC) بسعات تصل إلى 2 تيرابايت.
- ذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 غيغابايت.
- منفذين لبطاقات الاتصال "nanoSIM" يمكن استخدام أحدهما لبطاقة الذاكرة الخارجية.
- بطارية بسعة 3300 ميللي أمبير.
- الأبعاد: (151,7х75,4х7,3) ملم.
-الوزن: 158 غراما.
- نظام التشغيل: Android 7.1.2 Nougat، مع واجهة (LG UX 6.0+).
المصدر: فيستي. رو
أسعد ضاهر