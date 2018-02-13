"إل جي" تطور هاتفا بـ 3 شاشات!

نشر موقع "GizmoChina" المتخصص بشؤون التقنية صورا أكد أنها لهاتف ذكي بـ 3 شاشات، تعمل شركة إل جي على تطويره حاليا.

وحول هذا الهاتف الغريب قال الموقع: "سجلت المنظمة العالمية للملكية الفكرية منذ مدة براء اختراع تقدمت بها شركة آبل لتطوير هاتف قابل للطي".

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وأضاف الموقع أيضا أن "طلب تسجيل براءة الاختراع المذكورة تم تقديمه منذ 2014، لكن الموافقة عليه جرت في نوفمبر العام الفائت. وقررت إل جي مؤخرا الإعلان عن براءة الاختراع، والتي بموجبها تطور هاتفها القابل للطي المزود بـ 3 شاشات، يمكن للمستخدم بسطها ليتحول الهاتف إلى حاسب لوحي صغير".

وتجدر الإشارة إلى أن فكرة تصنيع هاتف مشابه كانت قد راودت العديد من الشركات كسامسونغ ونوكيا، حتى أن شركة "ZTE" الصينية سبقت الجميع، وطرحت أواخر العام الفائت جهاز "Axon M" كأول هاتف في العالم بشاشتين، قابل للتحول إلى حاسب لوحي.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر