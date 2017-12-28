تصاميم مدهشة لهواتف المستقبل
بعد مفاجئة "ZTE" الصينية عشاق التقنية منذ مدة بإصدارها أول هاتف ذكي قابل للطي من المنتصف، سارعت بعض الشركات المصنعة للإلكترونيات بنشر صور تظهر مشاريعها لهواتف المستقبل.
1- هاتف "Appolo"المستقبلي المخصص لرجال الأعمال.
2- تصميم عملي لهاتف "Nagisa" المضاد للماء والمزود بشاشة تمتد على الواجهتين الأمامية والخلفية.
3- صورة توضح التصميم الغريب والعملي لهاتف "Allo" المستقبلي المصنوع من الزجاج.
4- هاتف "EMOPLUS SMILE" القابل للطي ليشبه الساعة.
5- هاتف نوكيا المستقبلي المرن المصنوع بالكامل من مواد شفافة مضادة للماء.
6- تصميم هاتف "Seabird" الأنيق.
7- هاتف موتورولا المستقبلي متعدد المهام.
8- هاتف أنيق ومميز من تصميم شركة إل جي.
9- سماعات ذكية من إل جي بهاتف مدمج بداخلها.
10- هاتف من نوكيا مخصص لعشاق التصوير.
المصدر: ميل. رو
أسعد ضاهر