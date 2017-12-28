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تصاميم مدهشة لهواتف المستقبل

العالم الرقمي

تصاميم مدهشة لهواتف المستقبل
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بعد مفاجئة "ZTE" الصينية عشاق التقنية منذ مدة بإصدارها أول هاتف ذكي قابل للطي من المنتصف، سارعت بعض الشركات المصنعة للإلكترونيات بنشر صور تظهر مشاريعها لهواتف المستقبل.


1- هاتف "Appolo"المستقبلي المخصص لرجال الأعمال.

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2- تصميم عملي لهاتف "Nagisa" المضاد للماء والمزود بشاشة تمتد على الواجهتين الأمامية والخلفية.

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3- صورة توضح التصميم الغريب والعملي لهاتف "Allo" المستقبلي المصنوع من الزجاج.

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4- هاتف "EMOPLUS SMILE" القابل للطي ليشبه الساعة.

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5- هاتف نوكيا المستقبلي المرن المصنوع بالكامل من مواد شفافة مضادة للماء.

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6- تصميم هاتف "Seabird" الأنيق.

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7- هاتف موتورولا المستقبلي متعدد المهام.

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8- هاتف أنيق ومميز من تصميم شركة إل جي.

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9- سماعات ذكية من إل جي بهاتف مدمج بداخلها.

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10- هاتف من نوكيا مخصص لعشاق التصوير.

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المصدر: ميل. رو

أسعد ضاهر

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