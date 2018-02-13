هاتف هواوي "الأسطوري" في الأسواق قريبا

أعلنت شركة التقنيات الصينية "هواوي" عن نيتها الإفراج عن هاتفها الأحدث "P20" المزود بكاميرا خلفية ثلاثية.

وتبعا لموقع "GSMArena" المهتم بشؤون التقنية فإن "هواوي وجهت مؤخرا دعوات للصحفيين لحضور حفل تقديم هاتف P20 المنتظر، في 27 مارس المقبل".

La invitación del evento de Huawei da pistas sobre la triple cámara de los P20 y P20 Plus https://t.co/Bm5WoRuXnppic.twitter.com/aKuKC0pyek — DroidT (@droidtcuba) 9 февраля 2018 г.

وأهم ما يميز هذا الهاتف الذي سيطرح بنسختين "P20" و"P20 Plus" هو الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات، والتي من المفترض أن تكون أفضل كاميرات الهواتف المحمولة حتى اليوم.

كما من المفترض أن تتعامل هذه الكاميرا أيضا مع منظومة ذكاء اصطناعي زود بها الهاتف، لتكون قادرة بشكل أوتوماتيكي على تحديد المسافات ومعالجة الصور أثناء التقاطها لاختيار أفضل جودة ودقة للصورة وحفظها.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر