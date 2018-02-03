هاتف جديد من هواوي بمواصفات مميزة

استعرضت شركة صناعة الهواتف والأجهزة الذكية هواوي منذ مدة هاتف "Honor View 10".

ويتميز الهاتف بحسب الخبراء في هواوي، بأدائه ومواصفاته الفريدة ومنها خاصية التعرف على الوجوه التي اكتسبها بفضل منظومة المعالجات الخاصة التي زود بها، فضلا عن الكاميرات التي تعد من أفضل تلك المطروحة في الأسواق.

ومن أهم المواصفات الفنية والتقنية لهذا الهاتف:

- معالج ثماني النوى سريع الأداء من نوع HiSilicon Kirin 970.

- معالج الرسوميات: ARM Mali-G72 MP12.

- ذاكرة الوصول العشوائي: بحجم 6 غيغابايت.

- الذاكرة الداخلية: بحجم 128 غيغابايت، قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع (microSD/HC/XC) بسعات تصل إلى 256 غيغابايت.

- الشاشة: بحجم 5.99 بوصة، وأبعاد "18:9" ودقة عرض "2160х1080" بيكسل.

- كاميرا خلفية مزدوجة (16+20) ميغابيكسل، قادرة على التصوير بدقة "4K".

- كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل، وفتحة عدسة "f/2.0".

- قدرة على التعامل مع شبكات: 2G و3G وLTE Cat.18 DL وCat.13 UL و(band (3 ،7 ،20.

- منفذين لبطاقات الاتصال SIM.

- ماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء.

- بطارية بسعة 3750 ميللي أمبير، تكفي للعمل لساعات طويلة، مزودة بميزة الشحن السريع (SuperCharge 4.5 В/5 А).

- أبعاد الهاتف: (157.0х74.98х6.97) ملم، أما وزنه فـ 172 غراما.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر