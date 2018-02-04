"آبل" تقرر إصلاح بعض هواتف "iPhone 7" بالمجان

أعلنت شركة آبل على موقعها الإلكتروني الرسمي، أنها ستصلح مجانا هواتف "iPhone 7" التي تعاني من ظهور خطأ "الشبكة غير متوفرة".

وأوضحت الشركة، أن الحديث يدور عن الأجهزة التي أنتجت بعد شهر سبتمبر 2016 وحتى شهر فبراير 2018، وبيعت في أسواق الصين واليابان والولايات المتحدة وهونغ كونغ.

وتؤكد الشركة أن المستخدمين الذين أنفقوا أموالا على إصلاح الخطأ مع الشبكة، أصبح بإمكانهم التواصل مع "آبل" للاسترداد ما دفعوه.

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وستقوم "آبل" بالتواصل مباشرة مع أصحاب الهواتف التي تعاني من الخطأ، وفي حال لم يتلق الزبون رسالة بهذا الصدد حتى نهاية شهر مارس القادم، فيمكنه بنفسه التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة، بدأت في شهر فبراير الجاري بيع هواتف "iPhone 7" و"iPhone 7 Plus" المستعملة والمعاد إصلاحها. وسيكون من الممكن شراء مثل هذه الأجهزة في الولايات المتحدة فقط بأسعار أقل من الجديدة بـ50 إلى 70 دولارا.

المصدر: lenta.ru

إياد قاسم