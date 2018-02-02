غوغل تتنبأ بتأخر رحلات الطيران

يواجه معظم المسافرين مشاكل متعلقة بتأخر الرحلات الجوية، ولكن شركة غوغل توصلت إلى حل مبتكر يرضي الجميع.

واستخدمت غوغل الذكاء الاصطناعي للتنبؤ باحتمال تأخر الرحلات الجوية بدقة متناهية، بالاعتماد على بيانات الخطوط الجوية السابقة، للتنبؤ بالمشكلات المستقبلية.

وتقول الشركة إنه يمكن التنبؤ بالتأخير بدقة 80%، ولكنها لم تؤكد بعد ما هي "البيانات التاريخية"، التي تستخدمها لتحديد توقعاتها.

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وستظهر التنبؤات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تأكيد التأخير من قبل شركات الطيران. كما ستعرض "Google Flights"، سبب التأخير المؤكد.

وأعلنت الشركة عن إصدار الميزات الجديدة في "Flights"، عبر حسابها الرسمي على تويتر.

ويعد التحديث الأخير جزءا من عدد كبير من الميزات الجديدة في Google Flights الذي أطلق لأول مرة، عام 2011. وعلى سبيل المثال، سيكون بمقدور المستخدمين الاطلاع على تفاصيل تكلفة الرحلة الجوية واختيار المقعد أو الطعام، وكذلك معرفة الرسوم الإضافية المتوقعة أثناء عملية الحجز.

وستقتصر هذه الميزة على شركات الطيران: دلتا والأمريكية والمتحدة، في الوقت الراهن.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا