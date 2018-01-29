أول حاسب لوحي في العالم بنظام "Chrome OS"

فاجأ أحد رواد معرض "BETT 2018" التقني الزوار باستعراضه حاسبا لوحيا من إنتاج شركة "Acer" يعمل بنظام "Chrome OS".

وفي الوقت الذي لم تدل فيه Acer بأي معلومات رسمية بعد عن هذا الجهاز، أكد موقع "ChromeUnboxed" أن "الحاسب اللوحي المذكور مزود بشاشة 8 أو 10 بوصات، ويدعم الكتابة باللمس باستخدام قلم إلكتروني من نوع Staedtler".

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ويأتي استعراض هذا الجهاز في الوقت الذي أكدت فيه غوغل مرات عدة أن نظام "Chrome OS"، سيكون متاحا للعمل على مختلف الأجهزة الإلكترونية كالهواتف الذكية والحواسب اللوحية التي تتوافق مع نظام أندرويد.

وأعلنت غوغل عن مشروع "Chrome OS" لأول مرة عام 2009، وأكدت حينها أن هذا النظام سهل الاستعمال ولن يشكل عبئا على عمل الأجهزة الإلكترونية، وقد طور كنظام كمبيوتر خفيف مبني على نواة لينوكس ليعمل على بعض الحواسب الشخصية التي ستطورها.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر