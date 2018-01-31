تحديث آيفون الجديد سيخلو من الميزات!

يبدو أن تحديث آيفون المقبل سيكون مختلفا عن المعتاد، ويمكن اعتباره بمثابة الخبر الجيد، على الأقل بالنسبة لشركة آبل.

وتهدف الشركة من خلال تحديث IOS 12 إلى التركيز على تحسين أساسيات التحديث، مع إدخال معايير الأمان والأداء الجديدة. وهذا يعني أن الميزات التي تم التخطيط لإطلاق عدد منها في وقت لاحق من هذا للعام، ستظهر للعلن خلال العام المقبل.

ويأتي هذا القرار بعد تعرض شركة آبل لعدة انتقادات خلال الشهر الماضي. ففي أوائل ديسمبر، تعرضت مجموعة من أجهزة ماك وآيفون لخلل غير متوقع، حيث اعترفت الشركة بأنها كانت تبطئ أداء بعض الهواتف القديمة سرا.

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والآن، تشير تقارير متعددة إلى قيام الشركة بالتركيز على مثل هذه الأخطاء، للتأكد من إصلاحها قبل إطلاق تحديث ios 12. وسيتم إصدار البرنامج المحدث خلال فصل الخريف كالمعتاد، ولكن مع عدد أقل من الميزات الجديدة، والمزيد من التحسينات في الأداء، وفقا لـ Bloomberg.

وذكرت التقارير أن عددا من أهم الميزات الجديدة لن يكون متاحا حتى العام المقبل. وفي الوقت نفسه، قدم تحديث ios 11، الذي صدر في سبتمبر الماضي، مجموعة من الميزات الجديدة، ولكن تأخر موعد إطلاق البعض منها.

والجدير بالذكر، أن باحثي الأمن الإلكتروني وجدوا نقاط ضعف في أجهزة ماك وبرامج المنزل الذكي، يمكن أن تسمح للقراصنة باختراق الأجهزة.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا