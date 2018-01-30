آبل تقرر تقليص إنتاج "آيفون إكس"

قررت شركة آبل تقليص إنتاج هاتفها الذكي "آيفون إكس" إلى نصف الكمية المقررة سابقا.

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وبحسب موقع The Nikkei Asian Review فإن آبل خططت سابقا لإنتاج 40 مليون هاتف "آيفون إكس" في مصانعها في الصين، وبعد تعديل خطتها، قررت الشركة تقليص الكمية إلى 20 مليون هاتف فقط.

ويعود سبب القرار إلى قلة الطلب على الهاتف كما اتضح من مبيعات عيدي الميلاد ورأس السنة.

ويذكر أن مينغ تشي كو، خبير من شركة KGI Securities، توقع في 22 يناير 2017، أن توقف آبل إنتاج "آيفون إكس" في صيف عام 2018 الجاري، وأن مبيعاته ستتوقف مع ظهور نموذج جديد.

المصدر: لينتا.رو

كامل توما