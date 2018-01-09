هاتف "أيفون" جديد يسبب ذعرا في زيوريخ السويسرية

تسبب هاتف أيفون بإحدى صالات البيع في زيوريخ بسويسرا بحالة من الذعر بعد أن بدأ بإخراج دخان من كافة أجزائه.

ونقلت رويترز عن مصدر في الشرطة المحلية أنه وبمجرد ظهور الدخان من الجهاز حتى سارع نحو 50 شخصا من زبائن الصالة بالعدو خارجين نحو الشارع.

إثر ذلك حاول أحد الموظفين نزع جهاز الشحن عن الهاتف فازداد الدخان وتعرض الموظف لحروق في اليد نقل على أثرها إلى مستشفى قريب.

المصدر: تاس