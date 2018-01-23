مايكروسوفت تنوي "غزو المدارس"!

أكدت مصادر مقربة من شركة مايكروسوفت الأمريكية عزم الشركة زيادة وارداتها من الحواسب المدرسية في أمريكا وبأسعار منافسة.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه عدة مراكز إحصاء كوكالة "Futuresource" أن غوغل تصدرت، في الربع الثالث من 2017، سوق توريد الحواسب للمدارس والهيئات التعليمية في أمريكا بنسبة 59%، أكدت مصادر مقربة من مايكروسوفت الأمريكية عزمها اللحاق بغوغل.

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وحول خطط مايكروسوفت في هذا المجال ذكر موقع Business Insider أن "مايكروسوفت تنوي زيادة مبيعاتها من الحواسب للهيئات التعليمية بأمريكيا بطرح أجهزة خاصة بأسعار تتراوح ما بين 189 و299 دولارا. وسيصنع شركاء مايكروسوفت، كشركة لينوفو الصينية، هذه الأجهزة التي ستزود بأنظمة تشغيل من مايكروسوفت، تسمح بتحميل التطبيقات والبرامج من متجر ويندوز الإلكتروني فقط".

من جانبه أكد يوسف مهدي نائب رئيس مايكروسوفت أن "الشركة عازمة على إصدار حواسب منافسة لحواسب Chromebook التي تنتجها غوغل، والتي تباع عادة بأسعار لا تزيد على 299 دولارا، لكن الحواسب التي ستنتجها شركته ستمكن المستخدم من تحميل التطبيقات بنسخها الأصلية كبرنامج Office وغيرها من التطبيقات والألعاب التي تهم طلاب المدارس".

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر