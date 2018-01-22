متجر أمازون.. خذ ما تريد والكاميرات تحاسبك!

افتتحت شركة أمازون المتخصصة بتجارة التجزئة عبر الإنترنت متجرا جديدا من دون موظفين، بتقنيات هي الأولى من نوعها لهذا النوع من المتاجر.

ويتميز هذا المتجر الواقع في مقر أمازون بمدينة سياتل الأمريكية بمنظومته الذكية التي تعتمد على الكاميرات والذكاء الاصطناعي. فقبل دخول المتجر لأول مرة يكفي للزبون أن يقوم بعمل حساب أمازون إلكتروني وتفعيله على هاتفه الذكي. وعند دخوله المتجر يقوم بتقريب هاتفه من الأجهزة الموجودة عند المدخل لتتصل تلك الأجهزة بالكاميرات المتطورة وتحدد هويته وتقوم بمتابعته طوال زيارته وتجوله في أقسام المتجر. وبدوره، يختار الزبون ما يريد من البضائع ويغادر بكل بساطة.

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والمهم أن الكاميرات المزودة بتقنيات خاصة ترى كل شيء يأخذه الزبون، وتقوم بدورها بإرسال المعلومات إلى المنظومة الإلكترونية التي تقتطع النقود أوتوماتيكيا من حسابه على أمازون، الأمر الذي يوفر الكثير من الوقت على المشتري، ويسمح للشركة بالاستغناء عن أي موظفين أو باعة في هذا المتجر.

ويؤكد الخبراء في أمازون أن هذه التقنيات، في حال أثبتت جدارتها، ستكون تقنيات أساسية تعتمد عليها متاجر التجزئة مستقبلا في كل أنحاء العالم.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر