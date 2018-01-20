"HTC" تستعرض خوذتها المعدلة للواقع الافتراضي

استعرضت شركة "HTC" خلال معرض "CES" الأخير خوذة "Vive Pro" للواقع الافتراضي، والتي صنفت كواحدة من أهم القطع الإلكترونية حاليا.

وخلال حديثهم عن هذه الخوذة الجديدة قال الخبراء في الشركة إن "Vive Pro تعد خوذة محدثة عن Vive التقليدية التي طرحناها قبل سنتين، وخلال تطويرنا لهذه الخوذة صممناها بشكل فريد لتكون الأفضل من نوعها في العالم، وركزنا جهودنا لجعل كل تقنية فيها تعمل بشكل فريد وممتاز".

وتتميز الخوذة وفقا للخبراء بشاشتين من نوع OLED بدقة عرض (1600/2880) بيكسل، أي أدق بـ 80% من الشاشات التي كانت مطروحة في أول نموذج من خوذ "Vive" للواقع الافتراضي.

إقرأ المزيد

وفي مقابلة مع صحيفة "VentureBeat" قال دين أوبراين رئيس فرع HTC في الولايات المتحدة: "خلال تطوير Vive Pro، حرص الخبراء على جعل شاشاتها عالية الدقة بشكل كبير يمكن المستخدم من ملاحظة أدق التفاصيل في الصورة".

يذكر أن تقنيات الواقع الافتراضي أصبحت من أهم التقنيات المستخدمة في السنوات الأخيرة، وتتسابق العديد من شركات التقنية على تطوير أجهزتها لتستخدم في العديد من المجالات كالتصميم الإلكتروني وألعاب الفيديو وحتى في المجالات الطبية.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر