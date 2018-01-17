مدفيديف يحذر من الإرهاب السيبراني

حثّ رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف على تكثيف جهود الدول لضمان الأمن في الفضاء الرقمي ضد مخاطر الإرهاب السيبراني.

وأكد مدفيديف أثناء حديثه في منتدى غايدار الاقتصادي، على أن التعقيد المتزايد لنظم المعلومات يضاعف من خطر حدوث أخطاء صغيرة تؤدي لأعطال واسعة في هذا المجال، فضلا عن تزايد مخاطر الجرائم السيبرانية والتعرض للأعمال العدائية.

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وقال رئيس الوزراء الروسي: "يتزايد ويتضاعف خطر استخدام الأسلحة السيبرانية من قبل المنظمات الإرهابية يوما بعد يوم، فهي لا تحتاج إلى قاعدة صناعية كبيرة مثل الطائرات القتالية والأسطول البحري والصواريخ النووية".

ونوه ميدفيديف إلى ضرورة تكاتف جهود جميع الدول لضمان أمن الفضاء الرقمي، وإلى تبادل المعلومات والتنسيق في هذا المجال لدرء مخاطر الإرهاب السيبراني.

المصدر: إنترفاكس

خالد ظليطو