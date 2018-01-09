علماء: دماغ الإنسان يحتوي على "واي فاي"

يوجد في دماغ الإنسان "ماسح ضوئي" لاسلكي للعواطف البشرية، يعمل على شكل الاتصالات بأسلوب واي فاي.

هذا ما أعلنه علماء من جامعة شيفيلد، حيث أكدوا أن "الموجات العملية" في دماغ الإنسان تدرس النشاط الاجتماعي وتصرف الناس والوسط المحيط، وتكون صورة لديه. فإذا توافقت هذه "الموجات" فيكون بإمكان الناس ليس فقط التواصل على "موجة واحدة"، بل وأيضا حضور حفلات موسيقية واجتماعات على شكل مجموعات.

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كما يستخدم اللاعبون هذا النوع من التواصل الدماغي اللاسلكي، حيث بفضل نشاط الدماغ يمكنهم تحليل تصرف الخصم واتخاذ الإجراء اللازم المتعلق باللعبة.

كما أشار العلماء إلى أن النشاط الجماعي للدماغ يثير الاهتمام، لأنه بفضله تتكون "مجموعات المصالح المشتركة" مثل النوادي واتحادات المبدعين وغيرها.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما