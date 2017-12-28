آبل تنوي توحيد تطبيقات أجهزتها

أكدت مصادر مقربة من آبل أن الشركة عازمة على توحيد التطبيقات التي تعمل على مختلف أجهزتها.

ووفقا للمصادر فإن "آبل تنوي إطلاق متجر تطبيقات إلكتروني موحد يحوي برامج وتطبيقات يمكن لمستخدمي أجهزة iPhone وiMac تحميلها في الوقت نفسه. وفي هذه الحالة ستطلق آبل تحديثات موحدة، ولن يلحظ مستخدمو حواسب آبل الشخصية أن تحديث التطبيقات يصلهم بعد وصوله إلى هواتف آيفون بمدة. كما سيزيد هذا الأمر من توافقية حواسب وهواتف الشركة مع بعضها، ويمكن المستخدم من الرجوع إلى محادثات برامج الدردشة أو الصور الموجودة في هاتفه من الحاسب الشخصي أو بالعكس، بسهولة".

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وحول هذا الموضوع نقلت وكالة Bloomberg عن مصدر في آبل قوله إن "آبل قد تستعرض المشروع البرمجي الذي سيوحد تطبيقات أجهزتها خلال مؤتمرها السنوي الذي سيعقد العام المقبل".

كما أكد المصدر للوكالة أن "آبل عازمة على تسهيل استخدام أجهزتها وجعل المستخدمين أكثر قابلية لشراء هواتفها وحواسبها بنفس الوقت، وسيساعد توحيد تطبيقات iPhone وiPad وiMac كثيرا على تحقيق هذا الهدف، وربما ستتوصل الشركة لتحقيق مبتغاها هذا قبل عام 2019".

وتأتي تلك الأخبار في الوقت الذي أكدت فيه العديد من المصادر بأن آبل تعمل على إنتاج جيل جديد من أجهزة iMac بميزات غير مسبوقة، إضافة إلى استعدادها لإطلاق جيل جديد من هواتف "آيفون-X" قادرة على التعامل مع شبكات الاتصال من الجيل الخامس "5G".

المصدر: iz.ru

أسعد ضاهر