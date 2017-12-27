برنامج جديد يخترق أحدث هواتف آيفون

تمكن المبرمج المعروف جوناثان ليفن من تطوير برنامج جديد قادر على اختراق أحدث هواتف شركة آبل.

ووفقا لموقع Redmond Pie فإن "البرنامج الذي طوره ليفن وأطلق عليه (LiberiOS) قادر على اختراق آيفون-X آخر هاتف طرحته شركة آبل وأحدث ضجة في الأسواق، بالإضافة لقدرته على اختراق هواتف آيفون-8 الجديدة وعدد من الأجهزة الذكية الأخرى".

ولتطوير هذا البرنامج اعتمد ليفن على ثغرة في برنامج التشغيل "iOS 11.1.2" اكتشفها إين بير، أحد العاملين في شركة غوغل، حيث وبواسطتها يتمكن LiberiOS من الوصول إلى برمجيات وملفات آيفون وتعطيل عمله ويحرم المستخدم من الكفالة التي توفرها آبل لصيانة هواتفها.

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وبالإضافة لهواتف آيفون، تستطيع برمجيات LiberiOS اختراق أجهزة "iPad" و"iPod Touch" التي تعمل ببرنامج التشغيل "iOS 11.0" وتعطيل عمل متجر "Cydia" الإلكتروني للتطبيقات.

يأتي الإعلان عن هذه البرمجيات الخبيثة في الوقت الذي تحدثت فيه العديد من المواقع عن نية آبل طرح نماذج جديدة مطورة من "آيفون-X" قادرة على دعم شبكات الاتصالات من الجيل الخامس "5G" والتي ينتظرها عشاق آيفون بلهفة.

المصدر: iz.ru

أسعد ضاهر