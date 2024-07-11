وكتب ماسك على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي X: "ستقوم أجهزة الكمبيوتر بإدارة المستقبل، إنها تقوم بذلك بالفعل في الوقت الراهن".

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وفي وقت سابق، قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إنه في المستقبل، ستتمكن الروبوتات والذكاء الاصطناعي، من تزويد الناس بأي سلع وخدمات، وسيصبح العمل فقط هواية للبشر لا أكثر.

ويشار إلى أن ماسك كان قد تحدث في مرات كثيرة عن التهديدات التي ترافق تطوير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال، في أبريل الماضي حذر ماسك من مخاطر تدريب الذكاء الاصطناعي على استخدام اللباقة السياسية، مشيرا إلى أنه في مثل هذه الحالة قد يقوم الذكاء الاصطناعي، بدلا من توليد صور متسامحة، بتطبيقها ويحولها إلى واقع.

وقال: "تخيل لو أنه بدلا من مجرد عرض صور "متنوعة" قسريا، قرر جعل ذلك حقيقيا في الواقع، مما قد يؤدي إلى قتل الملايين من الأشخاص لتحقيق أهداف التنوع".

المصدر: نوفوستي