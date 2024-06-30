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تطبيق "Rutube" الروسي يعود لمتجر تطبيقات آبل

العالم الرقمي و Social media

تطبيق
Legion-Media
صورة تعبيرية
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أعلن القائمون على خدمة "Rutube" الروسية لمشاهدة الفيديوهات أن تطبيق الخدمة بات متاحا من جديد في متجر App Store بعض أن حظر لبعض الوقت.

وجاء في بيان نشرته الصفحة الرسمية للخدمة على تليغرام:"بعد أن حظر لبعض الوقت، عاد تطبيق Rutube  ليظهر في متجر تطبيقات App Store التابع لشركة آبل، والمخصص للأجهزة المحمولة التي تعمل بأنظمة iOS. شكرا لدعمكم".

ولاحظ بعض الصحفيين أن التطبيق اختفى من متجر تطبيقات آبل في 17 يونيو الجاري، وأشارت الخدمة الصحفية  لـ Rutube حينها أن التطبيق تم حظره مؤقتا، وأن الشركة المسؤولة عنه تعمل على حل المشكلة.

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ويعتبر موقع "Rutube" اليوم من بين أهم المواقع الموفرة لخدمات مشاهدة الفيديوهات، ومنافسا أساسيا لـ"يوتيوب"، وفي ديسمبر الماضي أشار ألكسندر جاروف، المدير التنفيذي لشركة Gazprom-Media المسؤولة عن الموقع، إلى أن جمهور الموقع ازداد بشكل ملحوظ، وبات يستخدمه 5 ملايين شخص يوميا.

المصدر: فيدوموستي

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