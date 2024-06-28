الحكومة الروسية: "الرومينغ" بين روسيا وبيلاروس سيلغى بحلول نهاية عام 2024

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري تشيرنيشينكو أنه من المقرر إلغاء "الرومينغ" التجوال الخارجي للهواتف المحمولة بين مشغلي الاتصالات في روسيا وبيلاروس، بحلول نهاية عام 2024.

وقال تشيرنيشينكو ردا على سؤال حول توقيت إلغاء التجوال الخارجي بين الدولتين: "نخطط، كما أوعز لنا الرئيسان، لأن يحدث ذلك قبل نهاية العام".

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وكان سفير جمهورية بيلاروس في موسكو ديمتري كروتوي قد أعلن في وقت سابق أن رئيسي روسيا وبيلاروس فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو أصدرا تعليماتهما بحل مسألة إلغاء التجوال الخارجي بحلول ديسمبر المقبل. وبحسب السفير فإن الجانبين اتفقا في 10 يونيو الجاري على أن تعريفات التجوال في روسيا وبيلاروس لن تكون غير محدودة، وإلا فإنها ستكون مرهقة للغاية للمشغلين في البلدين. وأضاف أنه سيتم اتخاذ متوسط ​​بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات كأساس للاتفاقية المستقبلية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا