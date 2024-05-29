مايكروسوفت توفر ميزات جديدة لمستخدمي أنظمة Windows 11

بدأت مايكروسوفت باختبار النسخة التجريبية الجديدة من إصدار Windows 11- 24H2، والتي حملت معها العديد من الميزات الإضافية لمستخدمي الحواسب.

تبعا للمواقع الرسمية لمايكروسوفت فإن النسخة الاختبارية الجديدة التي تحمل الرمز (26100.712)، متاحة لعدد محدود من المستخدمين حاليا.

وأبرز ما حملته هذه النسخة هي ميزات تدعم استعمال الصور بدقة HDR لوضعها كخلفيات في واجهات الاستخدام في الحواسب.

ووفرت مايكروسوفت مع هذه النسخة أيضا ميزات جديدة لتوفير الطاقة في الحواسب، وميزات لدعم شبكات Wi-Fi 7 الحديثة، وميزات إضافية لتحسين عرض الأصوات والموسيقى.

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وحملت النسخة أيضا ميزات جديدة لتحسين عمليات ضغط الملفات، وميزات تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ميزات لتحسين اقتران الحواسب بالأجهزة الأخرى عبر تقنيات البلوتوث.

وأشارت مايكروسوفت عبر مواقعها الرسمية أيضا إلى أنها تعتزم إزالة بعض التطبيقات من أنظمة "ويندوز" مثل تطبييق Tips وتطبيق WordPad لتحرير النصوص.

المصدر: 3dnews