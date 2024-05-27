البرلمان الروسي بصدد إعداد مشروع قانون يمنع استخدام صوت المواطن إلا بموافقته

اقترح مجلس الاتحاد (المجلس الأعلى في البرلمان الروسي) جعل الموافقة على استخدام الصوت في الذكاء الاصطناعي إلزامية.

يعمل عدد من أعضاء مجلس الاتحاد الروسي على إعداد مشروع ينص على منع استخدام صوت المواطن في تقنيات الذكاء الاصطناعي إلا بموافقته. أعلن ذلك أرتيم شيكين عضو لجنة مجلس الاتحاد لشؤون التشريع الدستوري وبناء الدولة.

وقال السيناتور في كلمة له في اجتماع لجنة سياسة المعلومات والعلاقات العامة في مجلس الاتحاد إن الذكاء الاصطناعي ليس شخصية رئيسية في الثورة الصناعية الرابعة، فحسب بل وأداة فعالة لإساءة الاستخدام والتلاعب. وفي رأيه، فإن أشكالا جديدة من الدعاية تظهر بسبب الارتباط بين شبكات التواصل الاجتماعي والكمية الكبيرة من "البيانات الضخمة".

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وأوضح قائلا:"أعتقد أن الجميع على دراية بحالات الاستخدام غير القانوني لصوت الشخص بهدف توليد الكلام باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وعلى سبيل المثال عند تقديم مضمون غير مرغوب فيه لأغراض احتيالية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام أصوات المذيعين المركبة باستخدام الذكاء الاصطناعي للتعبير عن المحتوى غير المنسق معهم.

ومن أجل حل هذه المشكلة، يجري حاليا إعداد مشروع قانون يهدف إلى سد الفجوة في التنظيم القانوني فيما يتعلق بصوت المواطن، ووضع مبادئ استخدامه فقط بموافقة المواطن".

ولمواجهة المحتوى غير المرغوب فيه الذي تم إنشاؤه بمساعدة الذكاء الاصطناعي، اقترح السيناتور مراقبة وتحليل شبكة الإنترنت، وتحقيق برامج تعليمية متخصصة وإجراء حملات تنويرية، وإنشاء منصات للتواصل والتشاور.

المصدر: روسيسكايا غازيتا